Il piccolo murale raffigurante Clint Eastwood, sulla facciata della tabaccheria Ramundo di Calitri, potrebbe essere emblematico. Per un pugno di dollari. O per qualche dollaro in più. Difatti ieri mattina è stato centrato un bel bersaglio: ben 100mila euro vinti al «Gratta e Vinci», che rappresenta la vincita più alta nella storia del Sali e Tabacchi di via De Sanctis. «In effetti ci eravamo fermati a mille o duemila euro se non mi sbaglio - racconta il marito della titolare Michelina, Antonio Rubinetti -. Di sicuro centomila euro non li aveva trovati nessuno qui dentro».

Il biglietto fortunato è costato dieci euro. Non si è trattato di un tentativo casuale, c'era dunque almeno la volontà di tentare il colpaccio. Considerata poi la somma ottenuta, il vincitore (o la vincitrice) è corso in Banca dove è stata avviata la procedura burocratica del caso. Qualche dollaro, pardon qualche euro in più, è decisamente un toccasana per chiunque. E Rubinetti, a proposito del Clint raffigurato sopra alla ceneriera all'ingresso, spiega: «In verità, ma questo è chiaro, la figura di Clint Eastwood con il suo sigaro sembrava azzeccata per una tabaccheria e poi siamo appassionati di Sergio Leone.