Neanche poche settimane di lavoro indossando divisa e fischietto e finiscono già nel mirino degli automobilisti. Assunti ad inizio settembre, dopo aver superato il colloquio dello scorso agosto, i dieci ausiliari del traffico che per conto della municipalizzata hanno il compito, per un anno, di controllare il pagamento dei ticket della sosta nelle strisce blu, sono stati al centro di aggressioni verbali.

A denunciarle è il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo che ha preso carta e penna per condannare gli episodi e legittimarne l’operato degli ausiliari.

APPROFONDIMENTI Incendio a Montoro: esplode bombola gpl nel deposito Altro deposito in fiamme, distrutta roulotte e case minacciate Cgil e Cisl Scuola: il potenziamento del personale Ata in Campania è un primo passo

«A seguito di incivili e spiacevoli episodi, per fortuna sporadici, che hanno visto gli ausiliari del traffico aggrediti verbalmente in materia di competenze attribuite dalla legge, si chiarisce e si avvisa che ho conferito, mediante decreto del 4 settembre, agli ausiliari del traffico della municipalizzata “Azienda Comunale Multiservizi” tutte le funzioni previste dall’articolo 12 bis del Codice della Strada. Al fine di evitare dubbi interpretativi, i “vigilini”, pubblici ufficiali a tutti gli effetti di legge, hanno piene funzioni in materia di prevenzione e accertamento di ogni tipologia di sosta non conforme alla segnaletica verticale ed orizzontale, anche in aree poste in prossimità delle strisce blu».

Aggressioni verbali nate a seguito delle multe fioccate nelle settimane scorse per il mancato pagamento della sosta o di parcheggio delle auto in divieto.

«Gli ausiliari del traffico, attraverso apposito decreto del sindaco, hanno funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree a verde comprese – spiega il vicesindaco Mimmo Landi -. Tanto dovuto al fine di dipanare ogni minimo dubbio rispetto alle funzioni e alle competenze degli ausiliari del traffico dell’azienda municipalizzata soprattutto in materia di sosta e fermata».

Finora il servizio di controllo della sosta a pagamento era stato svolto da una cooperativa esterna al comune denominata “Oltre l’orizzonte”.

Dopo i colloqui di agosto e la pubblicazione della graduatoria ii dieci vincitori sono stati assunti a tempo determinato per dodici mesi.

Novità in arrivo anche per il pagamento dei ticket: è stato siglato un accordo di collaborazione con EasyPark, che consente il pagamento del parcheggio scaricando l’apposita app sul cellulare.