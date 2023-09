Altro deposito in fiamme, distrutta roulotte e case minacciate

Brucia un altro deposito in Irpinia. Il fatto si è verificato a Summonte in via Gelsi. All'interno della struttura c'erano una roulotte, del legname e altro materiale vario.

Ci sono volute tre squadre di vigili del fuoco per domare le fiamme.

Un superlavoro durato cinque ore. Il tempestivo intervento dei caschi rossi ha evitato che le lingue di fuoco si estendessero alle abitazioni vicine.

Sono stati allertati anche i Carabinieri del Comando Provinciale che indagano sull'episodio. Potrebbe trattarsi di cause accidentali, ma non si esclude l'azione dolosa. Sono in corso accertamenti. Fortunatamente non ci sono stati feriti.