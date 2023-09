Incendio a Montoro: esplode bombola gpl nel deposito

In fiamme un deposito agricolo di Montoro.

È accaduto alla frazione Sant'Eustacchio intorno all'una di notte. All'interno della struttura in legno c'erano lamiere, attrezzi agricoli e materiale vario oltre ad alcune bombole di gas.

Una di queste è stata raggiunta dalle fiamme ed è esplosa. La deflagrazione ha allertato il proprietario che abita a pochi passi dal deposito.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno operato per qualche ora per circoscrivere il rogo evitando che si propagasse alla stalla dove vi erano diversi animali. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Solofra che hanno eseguito i rilievi di propria competenza. L'area è stata messa in sicurezza dai pompieri al termine delle operazioni di spegnimento.