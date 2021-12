Green pass, via ai controlli e stretta in vista della partita Avellino-Bari

Oltre 480 persone controllate e sei sanzioni nei confronti di altrettante persone non in regola con le certificazioni previste dalle nuove norme entrate oggi in vigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid 19. È questo il primo provvisorio bilancio registrato in provincia di Avellino dove i controlli sul cosiddetto Super Green Pass hanno riguardato prevalentemente gli esercizi commerciali, dove nessuna criticità è stata registrata, e il trasporto pubblico locale.

Nel corso dei controlli alle fermate in salita e in discesa dai bus, le forze dell'ordine insieme al personale dell'Air, la società che gestisce il trasporto urbano ed extraurbano in Irpinia, sono stati sanzionati sei viaggiatori. Monitoraggi e controlli che proseguiranno anche in serata in occasione della partita di calcio Avellino-Bari, fissata alle ore 21, che porterà allo Stadio «Partenio-Lombardi» con più di cinque mila tifosi attesi, alcune centinaia dei quali provenienti dal capoluogo pugliese.