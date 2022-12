Una produzione irpina su una piattaforma barese che si apre al panorama mondiale.

Sì, perché va bene la riscoperta delle tradizioni, va bene la difesa delle peculiarità del territorio, ma il mezzogiorno può essere anche il centro di un progetto che per concezione, contenuti e sviluppo, potrebbe essere collocato in qualsiasi parte del mondo. È il caso di WeShort, piattaforma dedicata ai cortometraggi, e della sua sezione dedicata alle miniserie, aperta proprio sullo spunto di una produzione irpina. La web series comica dal titolo Hotel Desiderio, prodotta dalla Abbo Production di Rocco e Luana Abbondandolo, girata interamente a Venticano, è già visibile sulla piattaforma diretta dal Ceo Alessandro Loprieno. I protagonisti sono l'irpino Angelo Sateriale (anche regista del lavoro girato a Venticano) e l'attrice brindisina Francesca Epifani, attuale direttrice artistica del Teatro Kopò di Roma.

La serie è divertente. Scorre via in mezz'ora in 6 episodi di 5 minuti ciascuno. È totalmente ambientata in un'automobile e racconta di un marito e una moglie che ogni domenica approfittano della presenza dei loro genitori per lasciare loro il bambino di 18 mesi. Vogliono stare un po' da soli e hanno tutte le buone intenzioni per passare di un paio di ore in santa pace. L'uomo in totale disaccordo con la moglie, per avere un po' di intimità, contatta un hotel alla stessa stregua di due amanti. Ma durante il tragitto si consumano diverbi, incomprensioni e inaspettati stravolgimenti che li porteranno ogni domenica a deviare il percorso. Le strade delle due frazioni principali, Campanarello e Castel del Lago, fanno da sfondo al lavoro. «La WeShort mi ha cercato per realizzare un cortometraggio», spiega Sateriale. «A quel punto ho proposto la miniserie. È un'idea che è piaciuta, al di là di qualche ragionevole incertezza iniziale. È stata l'occasione per aprire una sezione dedicata alle miniserie che oggi ospita anche altre produzioni».

I riscontri iniziali sono stati più alti delle aspettative. Tante le visualizzazioni ed i nuovi abbonamenti alla piattaforma a cui è possibile accedere anche da Chili tv ed è comunque visibile sui vari device: pc, smart tv, smartphone. «È un'idea illuminata ed indovinata per il vasto mondo dei cortometraggi. È questo il futuro delle piccole produzioni. Se non si riesce a produrre lungometraggi, almeno i corti avranno un possibile punto di approdo, di distribuzione, per non restare relegati ai soli festival. Sono pronto a scommettere che sentiremo parlare di questa piattaforma, ma anche di Hotel Desiderio per cui è già in programma una seconda stagione».

Sateriale si muove su più fronti. Oltre alla seconda serie di Hotel Desiderio, la Abbo Production ha in programma due cortometraggi e potrebbero finire entrambi, anch'essi, su WeShort. Per il primo c'è già il soggetto. Una storia che si sviluppa nel mondo dell'arte. Un critico d'arte pubblica una recensione negativa su una giovane pittrice. Da lì si dipana la vicenda con una serie di dinamiche anche familiari. È un lavoro di Paolo Fulvio Mazzacane, regista beneventano, co-sceneggiatore di Hotel Desiderio. Sateriale, che ha curato la direzione artistica della mini rassegna teatrale al Solimene di Montella, sta portando in scena lo spettacolo Una causa persa. Questi i prossimi appuntamenti: Mirabella Eclano (26 Gennaio), Ariano (28 Gennaio), Gesualdo (19 febbraio), San Michele di Serino (da definire, fine febbraio). Resta nel cassetto per il momento la realizzazione di un lungometraggio tratto da uno spettacolo teatrale, dello stesso Sateriale, dal titolo Matrimonio extravergine.