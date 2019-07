Venerdì 19 Luglio 2019, 20:56

Si finge medico per comprare auto di lusso truffando le concessionarie. In manette in Irpinia un 55enne napoletano. Il tentativo di mettere a segno un colpo in un noto salone di Manocalzati gli è andato male. Qui lo aspettavano i carabinieri, allertati in precedenza. Dopo aver richiesto un finanziamento per l’acquisto di una lussuosa autovettura, giunto al bancone prima di concludere la trattativa è stato repentinamente bloccato dai carabinieri della sezione operativa, mimetizzati per non destare sospetti, che lo hanno colto con le mani nel sacco. Il 55enne per ottenere il finanziamento e scorrazzare liberamente senza averla pagata con una macchina invidiabile, aveva esibito un documento risultato falso. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire un ulteriore documento falso e 1500 euro in contanti. Da immediati accertamenti il truffatore risultava colpito già da un ordine di carcerazione del tribunale di Potenza per analoghi reati.