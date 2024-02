Ha preso il via la settimana che porterà i lavoratori dello stabilimento di valle Ufita della Industria Italiana Autobus all'ennesima manifestazione nella Capitale. Il prossimo 9 febbraio, gli addetti si riuniranno in presidio, unitamente ai colleghi della fabbrica di Bologna, nei pressi del Dicastero delle Imprese e del Made in Italy. Ieri, al pari dei colleghi irpini, anche i dipendenti dello stabilimento di Bologna hanno avviato una fase di mobilitazione per chiedere garanzie sulle prospettive dell'azienda. Presso la Sala Borsa di Bologna ieri si è tenuta un'assemblea pubblica sul futuro della Industria Italiana Autobus con le organizzazioni sindacali, i lavoratori e le istituzioni locali. All'iniziativa ha partecipato l'assessore regionale al lavoro ed allo sviluppo economico Vincenzo Colla: «A Urso ho detto che sarebbe inaccettabile una convocazione dopo la definizione della vendita e non potendo più discutere di piano industriale e impatto sociale. Chiediamo che il Governo individui la soluzione migliore, un soggetto che tenga aperti entrambi gli stabilimenti di Bologna e Flumeri e abbia un'idea di investimento industriale per fare autobus green».

Dice la Fim Cisl: «L'azienda rimanga in mano pubblica assicurando la presenza di Leonardo ed Invitalia onde garantire la copertura finanziaria necessaria per le fideiussioni senza le quali si rischia di essere deferiti all'Anac con l'accusa di turbativa d'asta. No all'ingresso di speculatori».

L'iniziativa a Roma del 9 ha l'obiettivo di ottenere una nuova convocazione del tavolo di crisi e di bloccare la trattativa privata avviata da Leonardo per la cessione delle proprie quote. Dall'Irpinia partiranno due pullman, oltre a numerose auto private, che dovrebbero portare a Roma circa 150 dipendenti. Sono in programma, a partire da quest'oggi, alcune iniziative pubbliche a sostegno della battaglia di sindacati e lavoratori. Gli amministratori di Grottaminarda e Flumeri hanno fatto proprio, con il presidente della Provincia Rizieri Buonopane, l'appello della Fiom Cgil di convocare i consigli per votare una delibera a sostegno della mobilitazione dei lavoratori. Giovedì 8 febbraio, alla vigilia della manifestazione nella Capitale, il consiglio provinciale si riunirà in seduta monotematica, straordinaria ed urgente - nella sala mensa all'interno dello stabilimento di valle Ufita della Industria Italiana Autobus. Il presidente Buonopane ed i consiglieri parteciperanno all'assemblea indetta dai sindacati per fare il punto.

«Abbiamo raccolto la sollecitazione delle organizzazioni di categoria evidenzia il numero uno di palazzo Caracciolo - che ci hanno rivolto un accorato appello affinché le istituzioni siano al fianco dei lavoratori dello storico stabilimento di Valle Ufita. La decisione di tenere il consiglio all'interno della fabbrica vuole essere la dimostrazione plastica di vicinanza ai lavoratori impegnati in questa nuova vertenza: la Provincia, pur nei limiti delle proprie competenze, vuole fare la sua parte per difendere l'occupazione e favorire il rilancio dell'azienda». Questo pomeriggio, intanto, è in programma un pubblico confronto presso la Dogana aragonese di Flumeri dal titolo "Industria Italiana Autobus: quale futuro?" aperto alla partecipazione di sindacati, lavoratori ed amministratori locali. Domani, infine, è convocato il consiglio comunale di Grottaminarda, in adunanza aperta.