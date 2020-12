Risale in Irpinia la percentuale tra positivi e tamponi processati: arriva al 10,5% rispetto al 6% di 24 ore prima. Ed è più alta della media regionale che è pari a 8,57% e in linea con quella nazionale (10,8%). Sono 63 i nuovi casi riscontrati su 603 test analizzati.

E purtroppo vanno conteggiate anche tre vittime. Per la città c'è da registrare il decesso di un'altra persona nota a tanti. All'ospedale Moscati ha cessato di battere il cuore di Fulvio Pelosi, dipendente comunale in pensione, per anni tra i responsabili del PalaDelMauro. Diversi i messaggi di cordoglio per il 69enne. Così Marco Mallardo, storico leader degli Original Fans, su Facebook: «Sei sempre stato una persona disponibile e oggi lo possiamo dire: ci lasciavi le chiavi del palazzetto per le coreografie che si realizzavano di notte. Sei stato uno zio e addirittura un padre per qualcuno.....ciao Fulvio Pelosi, fai buon viaggio». Il 69enne era stato trasportato al pronto soccorso della città ospedaliera il 17 ottobre scorso. Risultato positivo al nuovo Coronavirus, era stato ricoverato in terapia subintensiva al Covid Hospital e il 23 ottobre c'era stata la necessità della terapia intensiva. Il 5 dicembre, essendo risultato negativo a tre tamponi molecolari, era stato trasferito nell'unità operativa di Anestesia e Rianimazione. Poi il tragico epilogo.

Sempre al Moscati è spirato un anziano di 93 anni di Altavilla Irpina, mentre all'ospedale Frangipane di Ariano Irpino è morto un 70enne di Nocera Inferiore (Salerno). Dal bollettino dell'Asl emerge che i 63 nuovi casi fanno riferimento a 2 residenti di Altavilla Irpina, 5 Ariano Irpino, 2 Atripalda, 1 Avella, 11 Avellino, 4 Bonito, 1 Carife, 3 Cervinara, 1 Forino, 1 Gesualdo, 3 Grottaminarda, 3 Mercogliano, 1 Monteforte Irpino, 1 Montefusco, 2 Montemiletto, 3 Montoro, 1 Mugnano del Cardinale, 2 Pago Vallo Lauro, 3 Paternopoli, 5 Pratola Serra, 1 Roccabascerana, 1 San Nicola Baronia, 1 Santa Paolina, 1 Serino, 1 Sperone, 2 Summonte e 1 Vallata. Tra i casi della Valle Caudina, alcuni riguardano la casa di riposo per anziani di Roccabascerana. «Sono sette i positivi all'interno della struttura, cinque ospiti (di cui una donna di 101 anni) e due operatori, fortunatamente tutti asintomatici fa sapere il sindaco Roberto Del Grosso Sono stati subito posti in isolamento e ora presi in carico dall'Asl». I contagi sono stati scovati nell'ambito dello screening periodico che la struttura esegue per ospiti e addetti. Lo stesso Del Grosso, con una nota inviata a Prefettura e Asl, aveva chiesto giorni addietro anche un supporto da parte dell'Azienda sanitaria nell'attività di monitoraggio promosso dai gestori della casa di riposo. Buone notizie da Gesualdo: il sindaco Edgardo Pesiri è uscito dall'ospedale e attenderà la negativizzazione a casa.

Il bilancio dei casi in Irpinia dallo scorso luglio, compresi guariti e decessi, è di 7.781. Avellino va a 1.025, Montoro a 446, Avella a 328. Seguono Mercogliano (251), Monteforte Irpino (211), Cervinara (211), Mirabella Eclano (199), Atripalda (187), Ariano Irpino (186), Baiano (166), Solofra (166), Lauro (147), Mugnano del Cardinale (137), Grottaminarda (130), Sperone (111), Montella (90), Quindici (89), San Martino Valle Caudina (83), Pratola Serra (82), Lioni (82), Forino (81), Gesualdo (78), Volturara Irpina (77), Sirignano (73), Altavilla Irpina (73), Serino (73), Montemiletto (73), Frigento (71), Rotondi (69), Roccabascerana (62), San Potito Ultra (59), Aiello del Sabato (58), Moschiano (57), Domicella (57), Fontanarosa (55), Nusco (55), Pago Vallo Lauro (55), Sant'Angelo dei Lombardi (54), Marzano di Nola (53), Ospedaletto d'Alpinolo (53), Sturno (51), San Michele di Serino (50), Capriglia Irpina (43), Flumeri (43), Bonito (43), Vallata (41), Grottolella (40), Manocalzati (40), Cesinali (39), Prata Principato Ultra (37), Venticano (36), Contrada (35), Taurano (34), Savignano Irpino (33), Candida (32), Santa Lucia di Serino (31), Santo Stefano del Sole (30), Summonte (29), Montecalvo Irpino (28), Montemarano (27), Taurasi (26), Bisaccia (25), Quadrelle (25), Carife (25), Montefredane (24), Calitri (24), Caposele (24), Casalbore (24), San Sossio Baronia (24), Pietrastornina (23), Chiusano San Domenico (22), Bagnoli Irpino (21), Pietradefusi (21), Salza Irpina (21), Melito Irpino (21), Guardia Lombardi (20), Villamaina (20), Cassano Irpino (19), Tufo (17), Scampitella (17), Sorbo Serpico (17), Montefalcione (17), Torella dei Lombardi (16), Aquilonia (16), Santa Paolina (15), San Nicola Baronia (15), Castelfranci (14), Villanova del Battista (13), Vallesaccarda (13), Zungoli (13), Trevico (11), Lacedonia (10), Torre le Nocelle (9), Calabritto (8), Castelvetere sul Calore (8), Parolise (8), Castel Baronia (8), Senerchia (7), Conza della Campania (7), Lapio (7), Paternopoli (7), Morra de Sanctis (6), Sant'Andrea di Conza (6), Greci (6), Montefusco (6), Rocca San Felice (5), Teora (5), Torrioni (4), San Mango sul Calore (4), Andretta (3), Sant'Angelo all'Esca (3), Luogosano (3), Montaguto (3), Chianche (2), Senerchia (2), Sant'Angelo a Scala (2), Monteverde (2).



