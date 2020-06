In fiamme sull'autostrada tir carico di alimenti, paura e disagi

Incendio e paura in autostrada. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta sull'A16 Napoli - Canosa, al Km. 81,200 in direzione Canosa, nel territorio del comune di Grottaminarda, per il rogo che ha interessato un autotreno che trasportava derrate alimentari in Alta Irpinia. Il tempestivo intervento ha permesso lo spegnimento delle fiamme e di evitare che il fuoco si propagasse al semirimorchio. Il carico è stato salvato. Per l'autista, oltre ad un comprensibile spavento nessuna conseguenza. Disagi per la circolazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA