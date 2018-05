Mercoledì 30 Maggio 2018, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 11:21

Incidente sull'autostrada Napoli-Bari, tra i caselli di Grottaminarda e Benevento. Una Ford ha impattato con violenza contro la barriera laterale. Ferito il conducente, trasportato in codice rosso all'ospedale. Il traffico ha subito rallentamenti in direzione Avellino. Sul posto due pattuglie della Polstrada per ricostruire la dinamica e disciplinare la circolazione.