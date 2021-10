Schianto ad Avellino, auto nella scarpata: due giovani feriti

Spettacolare incidente stradale nel pieno centro di Avellino, a pochi passi dall’Autostazione e dal campus scolastico. Un’auto è finita in una scarpata, due giovani sono rimasti feriti.

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti all'incrocio tra via Moccia e via Fariello. A bordo dell'auto finita nella scarpata una donna di 30 anni, rimasta incastrata nell'abitacolo. La 30enne è stata prontamente liberata e affidata ai sanitari del 118 che ne hanno disposto il ricovero presso l'ospedale Moscati per essere sottoposta a cure mediche.

Sull'altra autovettura un ragazzo di 21 anni pure finito in ospedale. Il veicolo è stato poi recuperato con l'ausilio dell'autogrù e riportato in carreggiata, mettendo anche in sicurezza l'area dell'incidente. Disagi per il traffico in centro città. La ricostruzione del sinistro è affidata alla Polizia.