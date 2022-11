L'accento continua ad oscillare, l'interesse però resta sempre alto rispetto al livello della proposta. Alle 19 presso la Sala delle Arti (via Provinciale 89, Manocalzati, a 200 metri da Progress ad Atripalda), ritorna la rassegna autunnale Innamorati della Musica a cura dell'associazione Igor Stravinsky. Stasera a non sciogliere il dolce dilemma tra innamoràti o innamòrati sarà il duo Gardel formato da Gianluca Campi alla fisarmonica e Claudio Cozzani al pianoforte. Barock & Tango è questo il titolo del programma che prevede musiche di Rameau, Bach, Vivaldi, Galliano e Piazzolla.

«Il Duo Gardel è un organico cameristico molto originale dall'efficace e coinvolgente impatto timbrico» spiega la direttrice artistica Nadia Testa. Si è formato dall'incontro del fisarmonicista Gianluca Campi (vincitore del Trofeo Mondiale nel 2000 in Portogallo) e del pianista Claudio Cozzani, entrambi impegnati da molti anni in un'intensa attività come solisti ed in varie formazioni cameristiche esibendosi in importanti sedi concertistiche in Italia ed all'estero. Il duo, fin dal suo esordio, si è imposto all'attenzione del pubblico e della critica per l'originalità della formazione e del repertorio proposto e per le spiccate qualità espressive e virtuosistiche delle proprie interpretazioni. La rassegna ha avuto due fili conduttori legati a due ricorrenze: i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini ed i 150 anni dalla nascita del pianista russo Alexander Scriabin. Parlare di Scriabin significa inevitabilmente sconfinare nel mondo di Chopin.

Le sue prime composizioni risentono della sua influenza e sono scritte in forme che lo stesso Chopin utilizzava, come lo studio, il preludio e la mazurka. In questo filone si sono inseriti due concerti pianistici: quello del 2 ottobre, Un pianoforte per Scriabin, con Valerio Premuroso, e quello del prossimo 3 dicembre, Da Chopin a Scriabin con Ilaria Sinicropi. L'altro anniversario celebrato è il centenario della nascita di Pasolini in cui è stato messo in evidenza il rapporto tra Pasolini e la musica. Su tutti l'appuntamento dello scorso 16 ottobre in cui si è rievocato il rapporto tra Pasolini e Maria Callas, nato sul set di Medea, grazie ad un reading musicale che ha visto protagonisti Mariano Rigillo (nella parte di Pasolini) e Cicci Rossini (in quella della Callas). Il calendario proseguirà domenica 27 novembre con il duo Mistral in From Opera Jazz. Si chiuderà il 10 dicembre con il recital dei tenori Francesco Malapena ed Alessandro Fortunato. Tutti gli appuntamenti si tengono alla Sala delle Arti in via Provinciale 89, a Manocalzati nel rispetto delle norme anti Covid. Ingresso a pagamento: biglietto 5 euro per il singolo concerto (ingresso gratuito per i bambini, ridotto studenti al 50%). E' possibile prendere visione di tutta la programmazione degli eventi sul sito www.associazionestravinsky.it. Per informazioni 3405719845.

ma. ro.