Colpo di pistola durante la lite, 20enne finisce nei guai

Scoppia una lite in paese durante la notte e uno dei contendenti spara un colpo di pistola in aria. Si tratta di un 20enne che è stato scoperto e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Forino.

Deve rispondere di minaccia a mano armata. I fatti si sono verificati durante la notte di domenica. Un cittadino residente a Contrada aveva riferito di avere avuto poco prima una lite con uno sconosciuto, terminata con l’esplosione in aria di un colpo di arma da fuoco da parte di quest’ultimo.

Pistole a salve, una modificata e altri reati contestati dai carabinieri

Grazie all’esame delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona e all’acquisizione di informazioni, i militari sono riusciti a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del 20enne, rivenendo, occultata in una zona di campagna nei pressi della sua abitazione, la pistola semiautomatica a salve calibro 9mm che presentava, al suo interno un bossolo parzialmente esploso. Il giovane avrebbe agito per dissidi di carattere personale con la vittima. La pistola è stata sottoposta a sequestro.