Domenica 30 Giugno 2019, 14:00

Il numero di operai ex Isochimica deceduti sale a ventotto. Dopo l'ultimo decesso di qualche settimana fa, quello di Giovanni Venezia, oggi gli ex scoibentatori piangono la perdita di Gianmario Parlato. L'uomo si è spento improvvisamente nella notte tra venerdì e sabato nel suo appartamento. Non sembra avesse particolari problemi di salute, ma il suo nome figura nello sterminato elenco delle parti civili costituite al processo. E, per quanto al momento sia troppo presto per dire se le cause della sua morte siano legate all'inalazione di fibre di amianto negli anni di lavoro alla fabbrica di Borgo Ferrovia, il volto di Gianmario Parlato è divenuto, probabilmente a sua insaputa, uno dei simboli della mattanza di Borgo Ferrovia.