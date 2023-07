Laceno, torna operativa la stazione dei carabinieri

Torna ad essere operativa la postazione fissa dei carabinieri sull'Altopiano del Laceno.

L'apertura stagionale della struttura è stata predisposta per garantite sicurezza e ordine pubblico nel periodo di maggiore flusso di turisti che dalla Campania e da altre regioni raggiungono la località di montagna.

La Stazione dei carabinieri insediata in via Serroncelli, garantirà servizi giornalieri di pattuglie a piedi e automontate, con orari flessibili per andare incontro alle esigenze di residenti, commercianti e turisti.