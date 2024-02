Preso il ladro seriale dei supermercati, è un 35enne straniero

Preso il ladro seriale dei supermercati irpini. Grazie ad una meticolosa attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Mirabella Eclano sono riusciti a risalire all’identità di un 35enne, ritenuto responsabile di almeno tre furti perpetrati in altrettanti supermercati della provincia, in occasione dei quali ha fatto razzia di beni di “alta fascia”, probabilmente destinati ad un mercato parallelo.

L’uomo è stato deferito alla Procura della Repubblica di Benevento.

Nelle ore serali e notturne i controlli si sono concentrati, attraverso vigilanze ininterrotte, soprattutto nei comuni di Mirabella Eclano, Sturno e Montemiletto.

Proprio in quest’ultimo centro, nella serata di ieri sono confluite quattro pattuglie dopo che, in una zona rurale, si è verificato un furto in abitazione.

La presenza degli equipaggi ha permesso di sventare ulteriori azioni delittuose. Nel corso dei sopralluoghi, il personale specializzato è riuscito ad individuare ed esaltare alcune impronte che potrebbero permettere di risalire agli autori dei delitti.