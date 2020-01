Avrebbero fatto pagare le spese di ristrutturazione di un hotel in Sardegna agli inquilini del residence situato di fianco al complesso turistico. Con questa accusa è finito sotto processo il noto commercialista irpino Marco Carmine Alaia. Al Tribunale di Avellino la prima udienza. Secondo la Procura di Cagliari che ha indagato sulla vicenda con la Guardia di Finanza, il professionista sarebbe da considerare il regista del sistema messo in piedi attraverso la creazione di alcune società per realizzare gli interventi sul “Residence Rocce Rosse” di Sarroch. La truffa si aggirerebbe su un milione e 800mila euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA