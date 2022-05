Legambiente: degrado al Corso le fioriere invase dalle erbacce

Piante secche e ed erbacce che invadono le sedute al Corso Vittorio Emanuele; rifiuti di ogni genere e tronchi recisi nel fiume «Fenestrelle». Dal centro alle periferie, è allarme degrado per la mancata cura del verde e delle risorse naturali. Da una parte, i piani per il rilancio del commercio e per la svolta ambientale del parco disegnato dal corso d'acqua; dall'altra, le segnalazioni degli attivisti e di «Legambiente» sulle mancate...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati