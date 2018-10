Domenica 21 Ottobre 2018, 13:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Smaltiva illegalmente i liquami della sua azienda di Cervinara. I controlli ambientali dei carabinieri forestali hanno portato a scoprire le responsabilità di un imprenditore di 50 anni che è stato denunciato. Presso l’azienda dell'uomo, i militari hanno accertato l’esistenza di una fossa settica di cui non era in grado di esibire alcuna documentazione inerente la gestione ed il corretto smaltimento dei reflui. Alla luce delle evidenze emerse, per il 50enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per smaltimento illecito dei rifiuti.