Giovedì 16 Agosto 2018, 14:47

Rinviato il concerto di Clementino, in programma sabato prossimo ad Avellino per i festeggiamenti del Ferragosto. Il sindaco Vincenzo Ciampi ha deciso di spostare lo spettacolo del rapper per la giornata di lutto nazionale proclamata per il 18 agosto, in occasione dei funerali delle vittime di Genova. Il concerto dovrebbe tenersi il 26 agosto.