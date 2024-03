Maltempo: circolazione sospesa tra Benevento e Ariano Irpino

La circolazione è ancora sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un inconveniente tecnico alla linea causato da un movimento franoso legato al maltempo.

Sono ancora in corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. La previsione di ripristino da parte del gestore della rete ferroviaria nazionale, riferisce Trenitalia in un aggiornamento, è stimata in 30 giorni. La circolazione sarà riattivata non appena saranno garantite le condizioni di sicurezza.

Il 12 marzo la linea era stata interrotta dopo che i tenici di Rfi, impegnati in una visita di ispezione, hanno riscontrato dei movimenti franosi che interessano la galleria Starza e che hanno causato un dissesto per circa 250 metri nel tratto Ariano Irpino - Montecalvo.

Per la messa in sicurezza dell’infrastruttura saranno rimossi i detriti presenti sulla sede ferroviaria, verrà demolito e ricostruito il pozzo di areazione e ripristinata la parte strutturale dissestata della galleria. Saranno necessari, inoltre, dei monitoraggi geologici dell’area interessata dal fenomeno franoso e indagini strutturali della galleria. I treni Alta Velocità e Intercity, spiega Trenitalia, possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus nella tratta interessata con significativi ritardi.