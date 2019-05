Giovedì 23 Maggio 2019, 18:13

Il maltempo non molla la presa sull’Irpinia. Montevergine questo pomeriggio è stato completamente imbiancato da una forte grandinata. Temperature vicine allo zero per buona parte della giornata sul Partenio.La grandinata ha interessato anche i comuni di Summonte e Ospedaletto d’Alpinolo. “Ore 15:05: santuario di Montevergine imbiancato da una forte grandinata. La nostra stazione, per il momento, ha rilevato ben 46.5 mm di pioggia. La temperatura è scesa sino a 5.7 C”, fa sapere l’Osservatorio Meteorologico di Montevergine. Pesanti i disagi e non sono mancati i danni anche in Valle Ufita.