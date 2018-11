CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 6 Novembre 2018, 11:00

QUINDICI - Non è in pericolo di vita Michele Carbone, il 18enne di Quindici aggredito e preso a bottigliate lo scorso sabato notte in piazza Giordano Bruno a Nola nel corso di una violenta rissa che ha visto protagonisti tre suoi amici e alcuni ragazzi del posto, con l'intera comitiva proveniente dal Vallo Lauro presa di mira e picchiata dai nolani.Il giovane, ricoverato al reparto di Chirurgia generale presso il Primo Policlinico di Napoli, ha rimediato contusioni varie agli arti superiori e inferiori, una ferita all'orecchio sinistro e un profondo taglio alla mano destra che ha compromesso i tendini flessori. I medici non si sbilanciano: oggi pomeriggio il ragazzo sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il giovane rischia di perdere la funzionalità di alcune dita.