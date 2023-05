Ancora da fissare i funerali di Raffaele Gregorio, il 52enne che sabato mattina è rimasto vittima di un incidente sul lavoro a Castelfranci. Si resta in attesa che l'autorità giudiziaria liberi la salma, che adesso si trova all'ospedale Moscati di Avellino per gli esami autoptici. Raffaele, rimasto schiacciato da un mezzo pesante nell'officina meccanica in cui lavorava, lascia moglie e figlia.

Un lavoratore, marito e padre di famiglia esemplare. Così lo ricorda il primo cittadino di Castelfranci, Generoso Cresta: «Siamo tutti dispiaciuti e la comunità è rimasta sinceramente scossa da questa tragedia. Una notizia terribile per il nostro paese, che negli ultimi anni ha perso anche troppe persone in giovane età. Purtroppo poi le morti sui luoghi di lavoro continuano a essere frequenti in tutta Italia, e l'Irpinia non fa eccezione. Ora voglio sperare che si sia trattato di una fatalità e che non emergano responsabilità perché il dolore è già tanto».

«Raffaele Gregorio continua il sindaco Cresta - era un uomo riservato e gentile. Nel centro di Castelfranci per la verità si vedeva poco e onestamente non posso dire di averlo conosciuto a fondo. Ma resta il ricordo e la commozione per quanto accaduto. Viveva in una frazione di campagna, verso Nusco. Lavorava la mattina e tornava a casa la sera. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze a nome mio e dell'amministrazione comunale».

Sul fronte dell'inchiesta stanno però procedendo ancora nelle indagini i carabinieri. Ieri un nuovo sopralluogo nell'officina dove lavorava Gregorio. Sono stati effettuati accertamenti tecnici sul camion che ha schiacciato il meccanico 52enne. Si cerca di capire come il mezzo abbia travolto la vittima, che non ha avuto scampo. Pare che Raffaele Gregorio fosse intento in un intervento di riparazione del sistema idraulico del tir. Qualcosa è andato storto.

Il mezzo pesante è stato sottoposto a sequestro, così come l'officina. I carabinieri della Compagnia di Montella sono ritornati presso l'officina per effettuare altri rilievi. La Procura della Repubblica di Avellino, diretta dal procuratore Domenico Airoma, ha aperto un fascicolo. Nelle prossime ore si deciderà per l'eventuale autopsia. La salma si trova presso la sala morgue dell'ospedale Moscati, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per ora non risultano indagati, ma non è da escludere che qualche provvedimento possa scattare a breve, forse già in giornata. Sempre oggi, i carabinieri del Nil (Nucleo Ispettorato Lavoro) dovrebbero ricevere la documentazione richiesta alla proprietà dell'officina per approfondire le verifiche, in relazione al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Finora non sono emerse irregolarità. Raffaele Gregorio era regolarmente assunto. Un meccanico esperto, scrupoloso, che aveva contezza dei rischi del suo mestiere. La stessa officina è nota per la sua professionalità.

I militari dell'Arma stanno dunque cercando di avere un quadro definito della tragedia dell'altro ieri. Insieme ai carabinieri del Nil, nell'azienda di Castelfranci sono intervenuti anche i funzionari dell'Asl di Avellino per i controlli di propria competenza. Quando è accaduto il fatto, le persone presenti hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un'ambulanza. I sanitari del 118, purtroppo, non hanno potuto fare nulla per strappare alla morte il meccanico. Raffaele Gregorio lascia moglie e figlia di 25 anni. Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Castelfranci e l'intera Alta Irpinia. In tanti hanno avuto modo di conoscere e apprezzare le qualità umane e professionali di Raffaele Gregorio. La notizia della sua dipartita ha destato sconcerto e dolore. L'incidente si è verificato intorno alle 9,30 dell'altro ieri mattina, durante un'ordinaria attività di riparazione del camion. Una giornata di lavoro come molte altre che è iniziata con una tragedia.