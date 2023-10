Montecalvo Irpino, botte alla ex fidanzatina minorenne: 24enne denunciato

Non solo messaggi intimidatori e molestie ma anche pugni e schiaffi alla ex fidanzatina minorenne che aveva deciso di interrompere la relazione.

Un 24enne di Montecalvo Irpino, in provincia di Avellino, è stato raggiunto da una ordinanza del Gip del Tribunale di Benevento che, su richiesta delProcuratore capo, Aldo Policastro, ha disposto il divieto di avvicinamento e di comunicare con la ragazza.

Il giovane è stato denunciato per atti persecutori e lesioni aggravate dagli agenti del Commissariato di Ariano Irpino dopo la denuncia presentata dalla ragazza. In due occasioni, l'indagato aveva aggredito e picchiato la ex fidanzata all'interno di un locale frequentato da giovani.

Erano state le sue amiche a chiedere l'intervento delle forze dell'Ordine. Le indagini hanno acquisito files e «screenshot» che proverebbe i gravi indizi a carico del giovane.