Avrebbe tentato di adescare due bambini di 11 anni offrendo loro del denaro per comprare un gelato. Ma i piccoli, spaventati, si sarebbero allontanati da quell'uomo per poi riferire tutto ai genitori. I fatti sono accaduti a Montoro alla frazione Piano.

L'episodio è stato denunciato ai carabinieri. Sono stati i genitori dei bambini a segnalare quanto avvenuto nella serata di domenica presentando querela. Il papà di uno dei piccoli, attraverso un post su Facebook, riferisce che il presunto adescatore è una persona sui 35 anni con tatuaggi vistosi sul collo e sull'avambraccio. Indicazioni che sono al vaglio dei militari dell'Arma.

L'episodio ha messo in allarme la popolazione di Montoro. Il sindaco Girolamo Giaquinto è intervenuto, rassicurando i cittadini rispetto al lavoro che stanno svolgendo i carabinieri.

I due bambini che sono amici sarebbero stati avvicinati dal presunto adescatore nei pressi di una pasticceria in via Roma. L'uomo con la scusa di conoscerli si sarebbe rivolto a entrambi, offrendo loro pochi spiccioli per acquistare un gelato.

I piccoli, però, non conoscendo l'uomo si sono allarmati. In preda alla paura, sono subito rientrati a casa raccontando tutto ai genitori. I familiari, hanno ascoltato il racconto dei rispettivi figli e si sono rivolti ai carabinieri. Sull'episodio stanno indagando i militari della Compagnia di Solofra. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica che si trovano nelle vicinanze del luogo dove si sarebbero verificati i fatti. Al vaglio anche i frame degli impianti privati. Si cerca di ricostruire quanto accaduto nella serata di domenica.

Sono state sentite alcune testimonianze per cercare qualche elemento utile per poter risalire all'identità del presunto adescatore. Il papà di uno dei bimbi ha pubblicato un post sui social per allertare la comunità. «Ci sono prove video e foto scrive il papà del bambino tutte in mano ai carabinieri perché abbiamo sporto querela».

Poi, lancia un appello: «Non lasciate i ragazzi girovagare da soli soprattutto in questi giorni che c'è confusione in paese tra palio e festa».

«Abbiamo la massima fiducia nell'operato delle forze dell'ordine dice il sindaco Girolamo Giaquinto Ci affidiamo a loro, nella consapevolezza che c'è la giusta attenzione sul caso. Si stanno accertando i fatti, che ovviamente vanno trattati con tutte le precauzioni del caso», l'appello che rivolge il primo cittadino alla sua comunità.