Avellino: Smart contro scooter, centauro resta ferito

Impatto tra auto e scooter in via Fratelli Troncone ad Avellino, nel tratto che collega il capoluogo e Atripalda.

Il centauro alla guida del mezzo a due ruote è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Moscati per le cure del caso e tutti gli accertamenti necessari per scongiurare lesioni interne.

Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro che ha visto coinvolto il ciclomotore e una Smart. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire la sequenza dell’incidente.