Incidente a Pianodardine, moto prende fuoco: 22enne ferito

Terribile impatto tra auto e moto questa notte alla periferia di Avellino. Il mezzo a due ruote, in seguito allo schianto, ha preso fuoco. L'incidente stradale si è verificato in via Pianodardine intorno alle 2,30.

Sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno spento il rogo e hanno messo in sicurezza l'area. Il centauro, un ragazzo di 22 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Moscati. Ancora da chiarire l'esatta dinamica del sinistro.