Circolo culturale trasformato in centro scommesse, scattano denunce e chiusura

Un circolo ricreativo culturale di Solofra, che in realtà operava abusivamente come sala giochi e scommesse non autorizzate è stato chiuso dagli agenti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Avellino.

Il provvedimento è scattato a seguito di un controllo ad opera dei carabinieri della Compagnia di Solofra. I militari hanno così accertato l’esercizio abusivo di giochi e scommesse attraverso computer collegati a piattaforme esterne.

I titolari dell’esercizio commerciale sono stati pertanto denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica in quanto indagati del reato di gioco e scommesse clandestine.

Sulla base poi di quanto accertato il personale della Divisione di Polizia Amministrativa ha emesso due provvedimenti: uno di immediata cessazione dell’attività di raccolta scommesse; l’altro con il quale il questore di Avellino, Nicolino Pepe, ha disposto la chiusura totale del circolo per 5 giorni.