Bagnoli Irpino, uomo trovato morto in casa

I vicini vedono uscire fumo dal suo appartamento e allertano i pompieri. Quando la squadra dei vigili del fuoco di Montella arriva sul posto scopre il cadavere di un 72enne. È accaduto a Bagnoli Irpino.

L'anziano viveva da solo. I caschi rossi hanno provveduto a spegnere il principio d'incendio in casa. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del 72enne. La morte, con molta probabilità, è stata causata da un malore. Dolore e sconcerto in paese per la scomparsa dell'anziano.