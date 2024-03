Pusher sorpreso mentre cede la droga, arrestato dai Falchi

La polizia, nell’ambito dei servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, ha arrestato, alla “rotonda” di San Nicola la Strada, un 54enne di origine gambiana. I “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Caserta mentre perlustravano l’area, hanno osservato i movimenti sospetti di un uomo che, avvicinato da una acquirente, è stato visto cedere una bustina di hashish. L’immigrato, una volta raggiunto, ha cercato di liberarsi dalla presa e fuggire, inveendo e spintonando i poliziotti, che sono riusciti a bloccarlo e, con l’ausilio di una volante, ad accompagnarlo in Questura.

Perquisito, è stato trovato in possesso di altro stupefacente e di denaro contante con banconote di piccolo taglio, provento della vendita di droga. L’uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza e condotto presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per essere sottoposto al giudizio per direttissima.

Il gambiano è stato condannato alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di San Nicola la Strada e di presentazione, per tre volte a settimana, alla polizia giudiziaria.