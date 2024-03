Polizia, la Lamborghini Urus presentata agli allievi agenti della Scuola

Nell’ambito delle attività formative del 225° corso in atto presso la Scuola di Caserta, è stata presentata agli allievi agenti della polizia la Lamborghini Urus adibita ai servizi di polizia stradale, tra cui il trasporto sanitario urgente di organi e plasma. Alla presentazione hanno assistito il prefetto Giuseppe Castaldo, il questore Andrea Grassi, i comandanti provinciali dei carabinieri Manuel Scarso e della guardia di finanza Nicola Sportell, e il presidente della Camera di commercio Tommaso De Simone.

Il comandante della polizia stradale di Caserta Ludovico Mitilini, alla presenza del direttore della Scuola, ha illustrato caratteristiche e funzionalità della vettura.

Disegnata con livrea che combina il classico “Azzurro Polizia di Stato” al bianco e alle fasce tricolori sui fianchi, è equipaggiata con motore “V8” biturbo da 666 cavalli, che garantisce la velocità massima di 306 chilometri orari e una accelerazione da 0 a 100 in 3,3 secondi. L’abitacolo è stato personalizzato con elementi indispensabili per il servizio di pubblica sicurezza, tra cui un cassetto blindato porta armi, un pannello abbattibile per messaggi grafici e uno speciale vano alloggiato nel bagagliaio, per lo stivaggio delle attrezzature di ordinanza, di un defibrillatore e, soprattutto, di un frigorifero portatile per il trasporto di organi.