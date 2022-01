Montoro, secondo raid in 24 ore: svaligiata un'altra tabaccheria

Secondo raid in 24 ore ai danni di un tabacchi di Montoro. E’ stato perpetrato un furto in un esercizio che è anche bar. Forzata una finestra, i ladri si sono introdotti nel locale e rubato denaro contante, sigarette e biglietti “Gratta e vinci”. Ancora da quantificare il bottino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra. Indagini in corso per cercare di risalire ai responsabili. Il giorno precedente una banda aveva derubato un altro tabacchi, minacciando anche il vigilante intervenuto, per poi fuggire via a bordo di un’Audi nera.