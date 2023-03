Botte da orbi tra ragazze nei luoghi della movida. Protagoniste della violenza tre giovanissime. Il grave episodio si è verificato nella centralissima via de Concilij in città. Alla base della lite ci sarebbero futili motivi. Forse uno sguardo di troppo che avrebbe fatto accendere la miccia e infuocare gli animi. Dalle parole si è subito passati alle mani: così è scoppiata la rissa. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri allertata dai residenti del posto, attirati dalle urla. Le ragazzine tutte diciassettenni se le sono date di santa ragione. Sono volati schiaffi, pugni e tirate di capelli. L'episodio è accaduto poco dopo la mezzanotte di domenica.

L'intervento dei carabinieri è stato provvidenziale. I militari dell'Arma sono riusciti a sedare gli animi e a riportare la calma. Sono stati sentiti i ragazzi presenti in quel momento per cercare di ricostruire i fatti. Tutto sarebbe nato, dunque, da uno sguardo non gradito da parte di alcune giovanissime verso un altro gruppo. Sono volate parole grosse, che poi hanno portato alla zuffa. Prima gli spintoni, quindi la lite senza esclusione di colpi. Forse anche l'alcol ha fatto la sua parte. Non si esclude che vi fosse già attrito tra le due nutrite pattuglie di ragazzine, probabilmente per un fidanzato conteso. Ma su questo non ci sono ancora conferme.

Le ragazze protagoniste della rissa sono state identificate dai militari dell'Arma. Al momento, però, non è stato adottato alcun provvedimento. Nessuna di loro, fortunatamente, ha riportato ferite importanti. Solo escoriazioni. Ma le conseguenze potevano essere peggiori, se non fossero intervenuti rapidamente i carabinieri, provvidenzialmente allertati dai residenti che ancora una volta devono fare i conti con schiamazzi e risse. L'altra notte si sono vissuti nuovamente attimi molto concitati nel cuore del capoluogo, così come è accaduto altre volte.

Un'aggressione tra ragazzine si è registrata qualche mese fa a poca distanza, sul marciapiede di viale Italia nei pressi di un istituto scolastico. I luoghi della movida, soprattutto, il fine settimana sono pattugliati costantemente dalle forze dell'ordine proprio per scongiurare problemi di ordine pubblico. Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza, con il supporto degli agenti della Polizia Municipale effettuano, controlli anche nei locali per impedire la vendita di alcolici ai minorenni e per garantire la sicurezza nelle zone della movida cittadina. Particolare attenzione è rivolta, inoltre, al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. L'uso di droga e l'abuso di alcolici nei fine settimana sono spesso alla base di risse tra giovanissimi, e non solo. Diversi i sequestri e le segnalazioni da parte delle forze dell'ordine.