Martedì 17 Settembre 2019, 14:54 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2019 15:01

Non contenti di occupare abusivamente un alloggio popolare nel comune di Vallesaccarda, si sono appropriati senza alcuna autorizzazione anche dell’appartamento adiacente. Non solo. Hanno anche realizzare un passaggio nella parete divisoria tra le due abitazioni per creare un unico ambiente. Nei guai marito e moglie. La coppia è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Benevento dai carabinieri della Stazione di Trevico che hanno scoperto il tutto. Entrambi devono rispondere dei reati di invasione di terreni o edifici e danneggiamento.