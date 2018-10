Martedì 23 Ottobre 2018, 17:59

Omissione di soccorso e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, in carcere un trentenne di Roccabascerana. E' stato ammanettato dai carabinieri, a seguito del provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento. Dopo le formalità di rito espletate in caserma, il trentenne è stato associato alla casa circondariale di Bellizzi Irpino per l’espiazione della pena complessiva di due anni di reclusione.