Sabato 17 Agosto 2019, 22:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno spaventoso incendio è divampato in serata in un appartamento al quinto piano di un palazzo di Borgo Ferrovia alla periferia di Avellino. Al momento del rogo in casa non c’era nessuno. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale con due squadre e un’autoscala. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Le altre famiglie residenti in via precauzionale hanno lasciato le proprie abitazioni. La paura è stata notevole. Considerevoli i danni all'appartamento. I caschi rossi hanno lavorato per oltre due ore. Il loro intervento è stato provvidenziale. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Avellino.