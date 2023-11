Pedina e minaccia l'ex moglie, divieto di avvicinamento per un 53enne

Perseguita l’ex moglie perché non vuole rassegnarsi alla separazione. Finisce nei guai e scatta il divieto di avvicinamento. I carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, nonché il divieto di accedere al comune di Prata di Principato Ultra, emessi dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino, nei confronti di un 53enne di Montefusco, in quanto gravemente indiziato del reato di atti persecutori aggravati dall'esistenza di una pregressa relazione sentimentale.

L'uomo, dopo una burrascosa separazione, negli ultimi due anni, secondo quanto emerso allo stato delle indagini, avrebbe sistematicamente pedinato l’ex moglie lungo il percorso che va dalla nuova abitazione della donna a luogo di lavoro ed avrebbe indirizzato all'ex coniuge messaggi dal contenuto minatorio Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino – guidata dal procuratore Domenico Airoma – e dalla Stazione Carabinieri di Montefusco, hanno evidenziato l'estrema pericolosità delle condotte dell'uomo.