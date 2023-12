Rapinatori violenti sfondano con il casco il vetro di un'auto per rubare il borsello di un imprenditore contenente decine di migliaia di euro. Terrore in centro città. Due uomini a bordo di una motocicletta di grossa cilindrata hanno tentato una rapina ai danni di un imprenditore tra la gente e le auto bloccate nel traffico. L'uomo ha resistito e i due sono fuggiti.

Il colpo, per una serie di circostanze fortuite, è fallito. Ma si sono vissuti momenti di forte apprensione ieri mattina in piazza Libertà intorno alle 11. I due rapinatori hanno approfittato della coda di veicoli, hanno affiancato una Fiat Punto condotta da un imprenditore del capoluogo. Poi uno dei due è sceso dalla sella e con l'aiuto del casco ha sfondato i finestrini anteriori della macchina per rubare un borsello, contenente decine di migliaia di euro. L'imprenditore ha fatto di tutto per evitare di essere rapinato. Ha opposto resistenza con determinazione e questo ha costretto i due rapinatori a darsi alla fuga.

Nonostante lo choc, la vittima del raid ha subito allertato la polizia.

Altrettanto hanno fatto le persone che si sono trovate in zona in quel momento. Sono piombate sul posto due pattuglie della Sezione Volanti della Questura, che sono riuscite a intercettare la moto segnalata. Ne è nato un inseguimento, tra via De Sanctis e via Due Principati. Ma poi i malviventi hanno fatto perdere le loro tracce. Con la moto sono riusciti a districarsi nel traffico cittadino e a dileguarsi. Ora sono attivamente ricercati dalla polizia. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza che si trovano tra piazza Libertà e le arterie limitrofe.

L'imprenditore si stava recando in banca per versare la cospicua somma di danaro. Con molta probabilità, è stato seguito dalla coppia di criminali che ha scelto il momento in cui si è formata la coda tra via Cascino e il tratto di piazza Libertà antistante palazzo Ercolino per entrare in azione. La determinazione dell'imprenditore e l'immediato intervento della polizia hanno fatto saltare i loro piani.

La sequenza dell'episodio ha scatenato paura tra pedoni e persone a bordo delle vetture bloccate nel traffico. Scene da film che si sono registrate in pieno giorno e tra la gente. Gli agenti della Questura hanno già raccolto una serie di elementi che potrebbero portare all'identificazione dei due autori del tentativo di rapina. Si sta ricostruendo anche l'intero tragitto compiuto dall'imprenditore, fino al momento dell'assalto in piazza Libertà. Un'attività che serve per capire quando i due malviventi hanno "agganciato" la vittima. Il tentativo di rapina di ieri non è stato l'unico episodio criminoso che ha interessato la città.

E' stato un amaro risveglio per i titolari di due bar del capoluogo. Svaligiato il bar tabacchi Mata Cafè in via Pennini. I ladri hanno tagliato la saracinesca per entrare all'interno dei locali. Una volta dentro hanno rubato sigarette e gratta e vinci. Il bottino è importante, ma non è stato ancora quantificato. Sono state acquisite dalla polizia le immagini delle telecamere di videosorveglianza interna dell'attività commerciale. Ad agire sarebbero state tre persone con il volto travisato che hanno raggiunto il posto a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Compiuta la razzia, sono fuggiti a tutta velocità a bordo della macchina.

Qualche chilometro più avanti, a contrada Baccanico è stato preso di mira un altro locale pubblico. Questa volta i malviventi si sono limitati a portare via un computer, un microfono e i pochi soldi contenuti nella cassa. Sempre durante la notte, in via Tagliamento è stato preso di mira un esercizio h24 di distributori di bevande e prodotti vari. Il responsabile è un extracomunitario che è stato subito bloccato dagli agenti della Questura non appena ricevuta la segnalazione da parte di alcuni cittadini.

Notte insonne anche per i residenti di via Scandone e contrada Archi. I ladri hanno forzato le saracinesche di alcuni garage e hanno provato ad entrare nelle ville dell'immediata periferia cittadina. Colpi che, fortunatamente, non sono andati a segno proprio per i controlli serrati da parte delle forze dell'ordine.