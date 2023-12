Avellino: raid nella scuola Quinto Circolo, rubati i computer

Secondo furto di computer nel giro di pochi giorni ai danni di una scuola di Avellino. I ladri hanno preso di mira il Quinto Circolo di via Scandone. Forzando una delle porte di ingresso, sono riusciti ad entrare all’interno dell’edificio. Hanno messo a soqquadro vari uffici alla ricerca di soldi e valori. Poi hanno danneggiato il distributore di bevande e merendine, nel tentativo di rubare il danaro. Ma non sono riusciti nell’interno. Sono riusciti, invece, a trafugare tre notebook. Gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Avellino hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Nei giorni scorsi, furono rubati 34 computer dalla sede distaccata del liceo scientifico Mancini.