Domenica 19 Maggio 2019, 13:38

Politica irpina in lutto. È deceduto questa notte il sindaco di Domicella, Stefano Corbisiero. L’intero Vallo Lauro è sotto choc. È stato amministratore di quel Comune per diversi anni ed era l’unico candidato alla carica di primo cittadino in questa tornata elettorale per le amministrative del 26 maggio prossimo. Da tempo combatteva contro una malattia, che non gli aveva mai impedito di portare avanti il suo impegno per la comunità di Domicella. Diversi i messaggi di vicinanza alla famiglia da parte di rappresentanti politici e delle istituzioni.