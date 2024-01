Preso davanti al Comune con 35 grammi di hashish, napoletano nei guai

Preso davanti al municipio con 35 grammi di hashish, denaro e assegni. Un napoletano è stato bloccato durante la mattinata davanti al Comune di Cesinali. È stato un amministratore a segnalare la presenza sospetta alla Polizia municipale. Un agente si è subito messo all’opera. Ha così bloccato l’uomo.

Ha quindi allertato i carabinieri che lo hanno condotto in caserma per i provvedimenti consequenziali. Per l’uomo è scattata la denuncia. I militari dell’Arma stanno effettuando un robusto servizio di controllo del territorio per contrastare il fenomeno dei furti.