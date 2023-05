Primo maggio: sindacati, amministratori e associazioni in corteo ad Ariano Irpino

Nonostante la pioggia, sindacati confederali provinciali di Cgil, Cisl e Uil in corteo in Valle dell’Ufita quale luogo simbolo per la manifestazione del Primo Maggio. La richiesta è quella di completare il mosaico dell’hub ferroviario della stazione Hirpinia. La difesa della Piattaforma logistica, a rischio esclusione dal Pnrr, e tanti altri temi sono al centro dell’appuntamento che sta coinvolgendo migliaia di persone sul Tricolle.

Tutto organizzato nei minimi dettagli. Orario indicato per il concentramento dei manifestanti 9.30, presso l’hotel Incontro. Poi il corteo si è spostato verso località Santa Sofia, sito dove sono in corso i lavori per la costruzione della stazione ferroviaria, a confine tra la città del Tricolle, Flumeri, Grottaminarda e Melito Irpino.

La partenza c'è stata attorno alle 10. Poi, tutti sulla Statale 90 delle Puglie e lungo la variante Tre Torri-Manna. L’arrivo in prossimità del cantiere della stazione Hirpinia c'è stato verso mezzogiorno. Polizia e forze dell’ordine in campo per quella che, comunque, è stata una mobilitazione di massa assolutamente pacifica.

I segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, rispettivamente Franco Fiordellisi, Fernando Vecchione e Luigi Simeone, hanno organizzato tutto nei minimi particolari, partendo dal presupposto che, oltre la difesa dell’infrastruttura prevista in Valle Ufita, si manifesta per molti altri diritti, quelli collegati al settore dell’industria, della sanità, dell’istruzione, dell’assistenza sociale e del lavoro.