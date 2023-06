Solofra: produceva senza autorizzazioni, sequestrata conceria e imprenditore denunciato

Sequestrata conceria a Solofra che esercitava la produzione senza autorizzazioni.

Il sequestro è scaturito dall’attività investigativa posta in essere dai militari della Stazione Carabinieri Forestale di Serino, i quali hanno accertato che l’opificio, non solo esercitava l’attività di lavorazione delle pelli in assenza dell’autorizzazione all’emissione in atmosfera ma soprattutto senza aver presentato la Segnalazione Certificato Inizio Attività (Scia) alla casa comunale.

Per tali motivi, oltre al sequestro dell’azienda è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino l’imprenditore, per violazione della normativa ambientale.