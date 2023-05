Campagna elettorale, tentativo di aggressione al sindaco uscente di Mugnano del Cardinale Alessandro Napolitano

Finale di campagna elettorale con tentativo di aggressione al sindaco uscente di Mugnano del Cardinale Alessandro Napolitano. Veri e propri momenti di tensione al termine del comizio di ierisera quando la fascia tricolore del comune irpino, ricandidata con lo schieramento Terra Nostra, è stata avvicinata dallo zio di Pietro Prezioso, candidato consigliere dello schieramento alternativo Nuova Alleanza Popolare.

La presenza in piazza Umberto I dei carabinieri della compagnia di Baiano, che avevano vigilato sull'ordine pubblico, ha evitato che la situazione potesse degenerare e che le parti potessero entrare in contatto fisico. Alla fine, grazie anche al buonsenso dei cittadini ancora presenti sul posto, tra le parti in causa ci sarebbe stato solamente uno scambio animato di battute. I motivi del tentativo di aggressione nei confronti del primo cittadino potrebbero essere ricondotti ai toni duri del confronto politico tra le opposte fazioni verificatosi in particolar modo nell'ultima settimana di campagna elettorale. In vista dello svolgimento delle elezioni previste per domenica e lunedi sono state rafforzate le misure di sicurezza.