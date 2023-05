Cisl, il direttivo sindacale aziendale della Questura di Avellino elegge il nuovo segretario

«Ripristinati gli assetti sindacali ordinari. Dopo il commissariamento, il direttivo sindacale aziendale della Questura di Avellino ha eletto Marco Mascia nuovo segretario aziendale». Lo annuncia Massimo Imparato, segretario generale Cisl Fp Irpinia-Sannio che presiedendo alla riunione per l’elezione del rappresentate aziendale ha precisato quanto sia importante il ruolo che fa da cerniera tra l’azienda e il sindacato. L’elezione è avvenuta non solo alla presenza del segretario generale Imparato ma anche del segretario aziendale uscente Antonio Pagnotta che resta coordinatore regionale ministero interno Cisl Fp Campania.

«Ricostruire le sas, (sezioni aziendali sindacali) è l’unico strumento in grado di poter essere sempre presenti sul territorio e al fianco dei lavoratori - spiega il segretario generale della Cisl Fp Irpinia Sannio.

La rete di rapporti che i segretari aziendali riescono a tessere nelle strutture è un qualcosa di estremamente prezioso per il sindacato perché fornisce una fotografia precisa dello stato in cui periodicamente si trovano i dipendenti delle aziende. E sono sicuro che nel suo mandato, Mascia non farà altro che infittire queste relazioni per poter far crescere sempre di più il confronto tra le parti ed essere una spalla per ogni singolo lavoratore. A lui gli auguri di buon lavoro, la Cisl Fp Irpinia Sannio non gli farà mai mancare il giusto supporto».