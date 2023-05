Incidente ad Avellino, 49enne investito e ucciso mentre attraversa la Variante

Tragico investimento sulla Variante di Avellino poco dopo la mezzanotte.

Un uomo di 49 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre attraversava la carreggiata dell'arteria a scorrimento veloce.

Pare che la vittima stesse uscendo da un ristorante che si trova nelle vicinanze. Il 49enne è stato sbalzato per alcuni metri. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Avellino.

I poliziotti hanno chiuso la Variante, nel tratto tra Avellino e Atripalda, per consentire le operazioni di recupero della salma e per eseguire i rilievi finalizzati a ricostruire la sequenza del drammatico incidente.