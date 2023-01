Fa discutere il nuovo piano urbano dei parcheggi approvato in consiglio comunale poco più di un mese fa. La diffusione degli elaborati ha riportato i cittadini montefortesi a quella che sarà la nuova realtà: sosta a pagamento disciplinata da parcometri in tutte le principali strade del paese e nelle aree pubbliche dove, fin qui, la sosta era libera. A scatenare l'ira di molti cittadini, non è tanto la tariffa oraria di 50 centesimi, quanto la quota di abbonamento prevista per i residenti che ammonta a 50 euro annui. Anche se non si tratta di una cifra elevata (poco più di 4 euro al mese), l'imposizione viene vista dai più come un balzello che finirà per gravare quasi esclusivamente sui residenti ed i lavoratori.

Pur tra mille buone intenzioni, infatti, Monteforte non è una cittadina a vocazione turistica che accoglie quotidianamente un numero di visitatori tale da giustificare una così capillare diffusione di zone di sosta a pagamento. Di qui la presa di posizione di molti cittadini che ritengono la misura un modo per far cassa sfruttando esclusivamente gli automobilisti locali.

Intanto, è stato pubblicato l'avviso con il quale, l'amministrazione comunale, invita tutti i portatori di interesse a presentare osservazioni ed integrazioni al piano entro il prossimo 17 febbraio. Il sindaco Costantino Giordano difende la scelta della sua amministrazione di introdurre un dispositivo che, a suo dire, proietta il paese in una gestione moderna della sosta. Ma, soprattutto, auspica che il nuovo sistema possa aiutare a rendere più disciplinati gli automobilisti, abituati, soprattutto in alcune strade del paese, a lasciare l'auto in sosta un po' dove capita. «Sono pronto ad accogliere eventuali suggerimenti da parte dei cittadini spiega Giordano ma le strisce blu in paese sono necessarie. Qui è diventato un Bronx: ognuno parcheggio dove e come gli pare. Basta fare un giro in qualsiasi momento della giornata per trovare auto in doppia fila, sui marciapiedi, in prossimità degli scivoli per diversamente abili, a ridosso degli ingressi delle case. Così non va. È per questo che abbiamo deciso di dare un maggiore ordine».



Il nuovo piano prevede complessivamente circa 1000 stalli blu, di cui 250 quelli che saranno creati ex novo in aree individuate nella zona che conduce al castello, in via Nazionale all'incrocio con via Acqua delle Noci, in via Valle, nei pressi del cimitero comunale, in via Taverna Campanile, in via Padule ed in via Molinelle, all'altezza della rotatoria di via Torone. In ciascuna area sarà allocato un parcometro.

ri. cann.