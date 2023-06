Botte da orbi tra adolescenti. È accaduto lungo corso Vittorio Emanuele. A scontrarsi dei giovanissimi, appena 14enni. Alla base della zuffa una ragazzina contesa. Ad avere la peggio uno dei contendenti che ha riportato contusioni ed escoriazioni. L'episodio si è verificato nella serata di sabato all'altezza della chiesa del Rosario. A dividerli sono stati i carabinieri che erano in giro di perlustrazione nel centro del capoluogo. I militari dell'Arma sono subito intervenuti per placare gli animi.

APPROFONDIMENTI Napoli, rissa tra dodicenni nel parco Mascagna all'Arenella Rissa in centro a colpi di accetta tra tre uomini: il video virale acquisito dalla polizia Napoli, rissa ai Quartieri spagnoli: denunciati tre indiani

Sono stati allertati i genitori del ragazzino rimasto lievemente ferito. Non è stato necessario fare ricorso alle cure mediche. Gli uomini dell'Arma stanno ricostruendo la vicenda. Tutto sarebbe iniziato prima con una discussione quando un giovanissimo si è avvicinato a una ragazzina. Dalle offese il gruppo è passato rapidamente alle vie di fatto. In pochi attimi sono volati calci e pugni sotto gli occhi di tanti passanti. L'episodio si è registrato poco prima delle 22. Il salotto buono della città era pieno di gente che approfittava della bella serata per fare due passi. Non solo giovani a spasso, ma anche tante famiglie. La zuffa ha attirato l'attenzione di tanti. Inutili I tentativi di dividere i ragazzini protagonisti della vicenda.

È stato, dunque, necessario l'intervento dei carabinieri. I militari hanno raccolto le prime informazioni per cercare di ricostruire la sequenza delle violenze. Gli accertamenti successivi potranno fare chiarezza sulla vicenda. Si cerca anche di capire se qualcuno dei ragazzini presenti possa aver filmato la zuffa. Ma al momento non ci sono riscontri. Lungo il Corso sono presenti delle telecamere di videosorveglianza. Se dovesse essere necessario saranno acquisite anche le immagini che potranno contribuire a verificare la dinamica. Il fatto, comunque, desta preoccupazione. Un altro episodio violento che vede protagonisti ancora una volta minorenni.

Circa tre mesi fa due gruppi di ragazzine, di età compresa tra i 16 e 17 anni, se le diedero di santa ragione in via De Concilij. La rissa fu immortalata in un video girato dall'interno di un locale. Il filmato finì su diverse chat di whatsapp. Alla ragazzina, che ebbe la peggio, fu strappata anche una ciocca di capelli ed esibita come trofeo in un altro video.

La scorsa settimana il prefetto di Avellino, Paola Spena, ha disposto un monitoraggio più robusto nei luoghi di aggregazione dei giovani. È stato richiesto anche il contributo da parte dei gestori dei locali. Si teme, con l'estate alle porte, una movida fuori controllo e caos.

Ecco perché, al fine di evitare la somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni, si chiede la collaborazione anche dei gestori dei locali dove si riuniscono i più giovani. Un controllo maggiore sarà orientato proprio in questo senso.

Verifiche mirate saranno svolte in modo particolare nel fine settimana e nel corso delle varie iniziative pubbliche che verranno organizzate nel periodo estivo sia dall'amministrazione comunale del capoluogo, sia dagli stessi esercizi pubblici.

Un supporto importante per scongiurare problemi di sicurezza e di ordine pubblico.